Президент Туркменистана провёл совещание по вопросам развития АПК

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса. В нем приняли участие вице-премьер Т. Атахаллыев, курирующий АПК, и хякимы велаятов.

Как сообщает TDH, на совещании был рассмотрен ход сезонных полевых работ в стране. Хякимы велаятов доложили о темпах сельскохозяйственных кампаний в регионах. В настоящее время продолжается сев хлопчатника, ведется вегетационный полив и междурядная обработка уже взошедших всходов. Для этих работ эффективно используются сельхозтехника и агрегаты.

Для получения богатого урожая пшеницы и укрепления продовольственного изобилия проводится вегетационный полив и подпитка почвы минеральными удобрениями.

Помимо этого, на полях ведется уход за картофелем, овощами и бахчевыми культурами в рамках задач по обеспечению продовольственной безопасности и увеличению объемов выращиваемой сельхозпродукции в стране. Работы осуществляются согласно агротехническим требованиям.

Шелководы успешно используют созданные государством возможности и осуществляют уход за гренами шелкопряда в соответствии с климатическими условиями регионов.

Заслушав отчеты, глава государства отметил важность выполнения сезонных сельхозкампаний в агротехнические сроки. Президент Сердар Бердымухамедов поручил обеспечить оптимальный уход за пшеницей и другими культурами, а также тщательный контроль за выполняемыми работами.

Глава Туркменистана также поручил провести профилактические мероприятия, связанные с возможностью возгораний в связи с потеплением, и дал соответствующие указания ответственным лицам.