Посол Туркменистана участвовал в конференции к 300-летию Махтумкули в Термезе

В городе Термез Республики Узбекистан прошла Международная научно-практическая конференция, посвященная 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Мероприятие было организовано Туркменским национальным культурным центром Сурхандарьинской области в Термезском государственном университете.

В конференции приняли участие профессора, научные сотрудники и студенты из Узбекистана, Азербайджана, Турции, Афганистана. На открытии выступили посол Туркменистана в Узбекистане Ш.Мередов, ректор Термезского госуниверситета А.Ташкулов и председатель Туркменского культурного центра РУз Г.Авездурдыева.

Участники конференции отметили непреходящую ценность произведений Махтумкули Фраги, ставших достоянием мировой литературы и культуры. Его поэзия, воспевающая дружбу народов, красоту, гармонию и сплоченность, по-прежнему актуальна в современном мире.