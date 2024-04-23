Пакистан нацелен приступить к строительству газопровода ТАПИ к концу второго квартала

Пакистан рассчитывает получить окончательное одобрение на начало строительных работ газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) к концу второго квартала 2024 года. Об этом пишет издание Nebit-Gaz со ссылкой на компанию Inter State Gas Systems, работающую под эгидой нефтяного подразделения Министерства энергетики Пакистана.

Необходимость реализации ТАПИ продиктована растущими потребностями Пакистана в импорте газа на фоне превышения спроса над объемами внутренней добычи, отмечалось в ноябрьском отчете S&P Global.

По плану газопровод ТАПИ ежегодно будет транспортировать 33 млрд кубометров туркменского газа с месторождения Галкыныш через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Чаман, Жоб, Дера-Гази-Хан и Мултан до конечной точки в Фазилке на индо-пакистанской границе.

Исполнительный директор компании-оператора TAPI Pipeline Company Limited Мухамметмырат Аманов выступит 24 апреля на специальной сессии Туркменского энергетического инвестиционного форума в Париже, посвященной перспективам добычи природного газа в условиях энергоперехода.