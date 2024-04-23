Мастера искусств Туркменистана выступят с концертом в Париже в рамках TEIF

В рамках Форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана (TEIF 2024) в Париже будет организовано культурное мероприятие, приуроченное к 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

В концерте, который пройдет в штаб-квартире ЮНЕСКО, принимают участие: камерный состав Государственного симфонического оркестра Туркменистана под управлением Расула Клычева, народные артисты Туркменистана Сухаберди Оразбердиев, Атагельды Гарьягдыев, Зулейха Какаева, заслуженный артист Туркменистана Кервен Ёвбасаров, Довран Шаммыев, Дуньягозель Бегалиева, Юсуп Гельдыев, Гурбанмырат Байджиков и фольклорная группа «Мирас».

Как передает корреспондент «Туркменпортала», в концертную программу вечера войдут музыкальные произведения, созданные на стихи Махтумкули, народные напевы и танцы, песни туркменской эстрады.

Напомним, что TEIF 2024 пройдет в Париже с 24 по 25 апреля.