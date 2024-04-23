Делегация Туркменистана участвует в сессии ЭСКАТО по цифровым инновациям

Делегация Туркменистана принимает участие в 80-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), проходящей 22–26 апреля в Бангкоке, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Нынешняя сессия посвящена теме «Использование цифровых инноваций для устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Она служит площадкой для укрепления регионального сотрудничества в области цифровых инноваций.

В мероприятии участвуют представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также другие заинтересованные стороны.