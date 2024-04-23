Город Аркадаг впервые примет Международный конкурс красоты ахалтекинских коней
Новый город Аркадаг впервые примет Международный конкурс красоты ахалтекинских коней, который по Распоряжению Президента Туркменистана состоится 27 апреля.
Помимо этого конкурса также предусмотрено проведение других состязаний и конкурсов в рамках празднования Национального праздника туркменского скакуна, который отмечается в стране в последнее воскресенье апреля.
Так, будут проведены творческие конкурсы среди художников, скульпторов, ковровщиц, ювелиров, фотографов, работников издательств, дизайнеров и телеоператоров. Задача участников — художественное воплощение красоты ахалтекинских коней в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, печатной продукции, фотоснимках и на телеканалах.
Итоги конкурсов и награждения победителей также пройдут в «умном городе» Туркменистана.