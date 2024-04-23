Новый город Аркадаг впервые примет Международный конкурс красоты ахалтекинских коней, который по Распоряжению Президента Туркменистана состоится 27 апреля.

Помимо этого конкурса также предусмотрено проведение других состязаний и конкурсов в рамках празднования Национального праздника туркменского скакуна, который отмечается в стране в последнее воскресенье апреля.

Так, будут проведены творческие конкурсы среди художников, скульпторов, ковровщиц, ювелиров, фотографов, работников издательств, дизайнеров и телеоператоров. Задача участников — художественное воплощение красоты ахалтекинских коней в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, печатной продукции, фотоснимках и на телеканалах.

Итоги конкурсов и награждения победителей также пройдут в «умном городе» Туркменистана.