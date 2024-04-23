В штаб-квартире ЮНЕСКО открылась выставка культурного наследия Туркменистана

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже вчера открылась выставка «Махтумкули Фраги и культурное наследие Туркменистана» с экспонатами из фондов Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана.

Совместная организация выставки принадлежит постпредству Туркменистана при ЮНЕСКО, Посольству Туркменистана во Франции и Министерству культуры Туркменистана.

В рамках выставки также состоялась научная конференция, приуроченная к 30-летию деятельности туркмено-французской археологической группы и модный показ туркменской национальной одежды, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Выступившие на церемонии открытия выставки подчеркнули, что данная культурная акция — очередное наглядное подтверждение того, что Туркменистан использует культурную дипломатию для популяризации своего богатого культурного достояния, пропаганды своих достижений.

В экспозиции, представленной посетителям, — образцы традиционной одежды – gyňaç, telpek, мужской gyrmyzy don и рубашка. Филигранная ручная вышивка туркменских мастериц поражает своим изяществом и красотой. Часть экспонатов дает наглядное представление о внутреннем убранстве туркменской юрты. Здесь же представлены образцы великолепных туркменских ковров.

В экспозиции также работы современных художников и фотоподборки, видеоролики, наглядно демонстрирующие о жизни сегодняшнего Туркменистана, его уникальных памятниках истории, природе, архитектурных достопримечательностях беломраморного Ашхабада.

Особое место на выставке отведено рукописям великого туркменского поэта, мыслителя Востока Махтумкули Фраги.

Прекрасным дополнением к обширной программе стал показ оригинальной коллекции национальной одежды туркменских дизайнеров.

Также была организована дегустация туркменских национальных блюд, отмечает источник.