В Иране провели презентацию новой книги Президента Туркменистана

Генеральное консульство Туркменистана в Исламской Республике Иран провело презентацию недавно изданной книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Анау – культура из глубин тысячелетий». Также мероприятие было посвящено 300-летию Махтумкули Фраги.

Как сообщает МИЦ, встречу посетили иранские учёные, изучающие жизнь и творчество Махтумкули, писатели, поэты, представители литературных изданий и средств массовой информации.

Выступавшие акцентировали внимание на научной, образовательной и практической значимости книги «Анау – культура из глубин тысячелетий», которую отличают информационная емкость содержания, глубина и четкость изложения материала.

Также было отмечено, что издание книги на туркменском, английском и русском языках облегчит ознакомление с ней иностранных читателей.

Мероприятие продолжилось выставкой рисунков и чтением стихов великого туркменского поэта, отмечает источник.