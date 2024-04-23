В Анкаре прошел концерт в честь 300-летнего юбилея туркменского классика Махтумкули

В Анкаре состоялся концерт «Великий поэт и мыслитель тюркского мира Махтумкули Фраги».

Организованный в рамках мероприятий «Анау — культурная столица тюркского мира» и празднования 300-летнего юбилея Махтумкули Фраги, концерт был проведен при участии ТЮРКСОЙ, Посольства Туркменистана в Анкаре, Министерства культуры Туркменистана и Министерства культуры и туризма Турецкой Республики.

Как сообщается на сайте ТЮРКСОЙ, в концерте приняли участие народные артисты Туркменистана Акмухаммед Ханов, Довлетмурад Ханмаммедов, Мейлис Гочмурадов, Майя Орозбердыева, Гульшат Гурдова, а также танцевальный ансамбль Туркменского государственного института культуры «Мирас».