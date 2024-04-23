Банк «Сенагат» внедрил онлайн-услугу пожертвований на благотворительность

Акционерный коммерческий банк Туркменистана «Сенагат» добавил в свое мобильное приложение Senagat töleg функцию онлайн-перечисления средств на благотворительность.

Благодаря обновленному функционалу граждане Туркменистана теперь могут использовать обычные банковские карты для пожертвований в Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Новая услуга значительно упростит процесс благотворительных взносов, сделав его более доступным и удобным. Держатели банковских карт банка «Сенагат» и других кредитных учреждений смогут легко и быстро перечислять средства со своих счетов на нужды фонда прямо через мобильное приложение.

Внедрение онлайн-пожертвований является еще одним шагом банка «Сенагат» в развитии цифровых банковских сервисов и содействии благотворительной деятельности в Туркменистане.

Стоит также отметить, что в приложении Senagat töleg предусмотрены и другие функции, в том числе онлайн-оплата услуг операторов мобильной связи и интернета.

На средства Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова в разных регионах Туркменистана регулярно проводятся хирургические операции юным пациентам, страдающим различными заболеваниями. Детям предоставляется медико-санитарная помощь и профилактические осмотры с полным обеспечением их всем необходимым.