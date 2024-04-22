Туркменистан принимает участие в транспортно-логистическом форуме в Астрахани

Туркменистан принимает участие в Третьем международном форуме «Транспортная логистика Каспийского региона 2024», который открывается завтра в Астрахани.

Мероприятие посвящено актуальным вопросам грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг» и сопредельным маршрутам. Форум соберет на своей площадке более 300 делегатов из разных стран, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

На повестке дня форума такие вопросы, как:

Транспортно-логистический потенциал Каспийского региона;

Конъюнктура фрахтового рынка и основные грузопотоки региона;

Портовые мощности. Пропускная способность;

Конкурентные морские и сухопутные транспортные маршруты через сопредельные страны. Железнодорожная логистика в регионе.

Логистические центры и ОЭЗ в рамках МТК «Север-Юг» и другие.

Завтра для делегатов состоятся экскурсии в порт Оля, ПАО Астраханский порт, порт «Стрелецкое», Альфа-Порт.

В рамках форума запланирован активный нетворкинг, где участники пообщаются в неформальной обстановке.

Организаторами форума являются компания «ВИВА КОНСАЛТ» и Ассоциация «Афанасий Никитин».