Туркменистан примет участие в Russia Halal Expo и KazanForum 2024

Туркменистан примет участие в крупнейшей в России выставке инвестиционных и инфраструктурных проектов в сфере халяль Russia Halal Expo и международном экономическом форуме KazanForum 2024, которые пройдут в выставочном центре «Казань Экспо» с 15 по 19 мая 2024 года, сообщается на сайте kazanforum.ru.

Это станет отличной возможностью для страны презентовать инвестиционный потенциал, достижения в области халяль-индустрии, наладить деловые контакты, ознакомиться с новейшими тенденциями развития халяль-рынка.

Ожидается, что участие Туркменистана в этих мероприятиях будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества с Россией, укреплению позиций на мировом халяль-рынке, привлечению инвестиций в экономику.

Для участия в Russia Halal Expo и KazanForum 2024 необходимо пройти регистрацию на официальном сайте: https://kazanforum.ru/