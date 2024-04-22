Туркменистан и Республика Корея обсудили расширение партнерства

Посол Туркменистана в Республике Корея Бегенч Дурдыев встретился с заместителем министра иностранных дел страны пребывания Ким Таеджином. Дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и подчеркнули позитивную динамику развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, сообщается в пресс-релизе туркменского диппредставительства в РК.

В ходе переговоров стороны подробно рассмотрели состояние и перспективы межгосударственного взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Особое внимание было уделено важности регулярных контактов на высшем уровне для дальнейшего укрепления дружественных связей между Туркменистаном и Республикой Корея.

Посол Бегенч Дурдыев и замглавы южнокорейского МИД Ким Таеджин отметили широкие возможности для наращивания многопланового сотрудничества, отвечающего интересам двух стран.