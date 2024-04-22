Предпринимателей Туркменистана пригласили на крупную выставку в Китае

Советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Туркменистане Ли Юэнин пригласил туркменских предпринимателей участвовать в 7-й международной китайской выставке импортных товаров и услуг, которая пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября.

Приглашение прозвучало в ходе встречи в Торгово-промышленной палате Туркменистана, сообщает пресс-служба ТППТ.

Участники переговоров подчеркнули стратегическое сотрудничество между Туркменистаном и Китаем, основанное на принципах равенства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Стороны обсудили дальнейшее развитие делового партнерства между странами.

На встрече отмечалось, что благодаря мудрой внутренней и внешней политике Президента Туркменистана укрепляются позитивные торгово-экономические отношения с государствами региона. Важная деятельность в этом направлении способствует развитию национальной экономики через диверсификацию.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что высокие темпы туркмено-китайских отношений будут сохранены с учетом богатого опыта успешного сотрудничества в торгово-экономической сфере и имеющегося огромного потенциала.