МИД Туркменистана запустил цифровую библиотеку международных документов

Министерство иностранных дел Туркменистана ввело в действие цифровую библиотеку международных документов, в которой собрана информация об основных направлениях внутренней и внешней политики страны.

Сайт доступен на туркменском, английском и русском языках. Онлайн-ресурс призван повысить доступность информации о деятельности Туркменистана на глобальной арене.

Виртуальная библиотека содержит обширные сведения о нейтральном статусе Туркменистана, его участии в многосторонних форматах сотрудничества, инициативах в области мира и безопасности.

Ресурс docslibrary.gov.tm также освещает вклад страны в достижение Целей устойчивого развития ООН, парламентскую, экологическую, энергетическую, транспортную и культурную дипломатию, а также спортивную дипломатию.