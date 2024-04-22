Делегация Туркменистана участвовала в мероприятии Союза ТПП тюркских стран

Делегация Торгово-промышленной палаты Туркменистана приняла участие во втором заседании и бизнес-форуме Генеральной ассамблеи Комитета женщин-предпринимателей Союза торгово-промышленных палат тюркских стран в Стамбуле, сообщает пресс-служба ТППТ.

На мероприятии обсуждалась роль женщин-предпринимателей в национальных экономиках, торговых связях, цифровых технологиях и экологических инициативах стран-членов Союза ТПП тюркских стран.

В ходе тематических дискуссий форума особый интерес был проявлен к деятельности женщин-предпринимателей Туркменистана. Представители туркменской делегации подробно рассказали о достижениях женщин в различных отраслях экономики страны.

По итогам мероприятия была выражена уверенность в том, что вклад женщин-предпринимателей в развитие делового сотрудничества между странами-членами Союза ТПП тюркских стран будет только расти. Участники форума отметили важность подобных встреч для обмена опытом и налаживания взаимовыгодных партнерских связей.