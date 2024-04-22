В Ашхабаде состоялся семинар по климату и гидрологии реки Мургаб

Семинар, посвященный анализу последствий трансформации климата для гидрологической ситуации Мургабского оазиса, выработке вариантов адаптационных мер, подготовке климат-инструкторов был проведен 18 апреля в госслужбе «Туркменгидромет». Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В семинаре участвовали работники аграрной и водной отраслей, хякимликов Марыйского велаята и Иолотанского этрапа, представители научного сообщества, эксперты по подготовке Четвёртого национального доклада страны по Рамочной конвенции об изменении климата, РЭЦЦА и НИЦ МКУР и другие заинтересованные стороны.

Мероприятие проходило в рамках региональной климатической программы, которая запущена в странах Центральной Азии при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

Участники обсудили модели влияния последствий изменения климата на человека, экономику и окружающую среду, источники данных и временные рамки выполнения запланированных мероприятий, анализировали ключевые гидростроительные и управленческие системы и подсистемы Мургабского оазиса.

Семинар вели два эксперта: представитель международной организации Niras г-н Рикс Бош (Нидерланды) и климатолог из Туркменистана Назар Аллабердиев.

Эксперты обратились к локальным вопросам водопользования, взаимосвязи и трансграничного характера стихийных и климатических ситуаций, что активизировало в регионе обмен знаниями и экспертными мнениями, продвинули создание гидрологической пятисторонней сети раннего оповещения.