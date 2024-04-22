В Ашхабаде обсудили углубление деловых связей Туркменистана и Австрии

В Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялась встреча с заместителем руководителя Торгового представительства Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана в Вене Петером Гиндлом, сообщает пресс-служба ТППТ.

В ходе переговоров обсуждались перспективы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Австрией. Стороны отметили высокий уровень взаимовыгодных туркмено-австрийских деловых связей. Был проведен обмен мнениями о приоритетах и возможностях укрепления сотрудничества в различных сферах.

За последние годы туркмено-австрийское деловое партнерство получило значительное развитие. Важное значение придается проведению деловых визитов, бизнес-конференций и отраслевых выставок, способствующих налаживанию прямых контактов между предпринимателями двух стран.

Участники встречи выразили уверенность, что туркмено-австрийские отношения будут и дальше крепнуть, а взаимовыгодное сотрудничество расширяться по различным направлениям на благо народов обеих дружественных стран.