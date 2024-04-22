В Ашхабаде обсудили активизацию сотрудничества Туркменистана и СНГ

В Министерстве иностранных дел Туркменистана прошла встреча главы туркменского внешнеполитического ведомства Рашида Мередова с первым заместителем генерального секретаря Содружества Независимых Государств Леонидом Анфимовым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы активизации взаимодействия между государствами-участниками СНГ в политической, торгово-экономической, экологической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области спорта. Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему в мае заседанию Совета глав Правительств Содружества в туркменской столице.

Встреча также затронула вопросы участия туркменской стороны в мероприятиях, проводимых в рамках Исполнительного комитета СНГ в текущем году.