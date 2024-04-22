В Анкаре дан старт культурной программе к 300-летию туркменского классика Махтумкули

В Анкаре, в парке «Туркменистан» перед памятником Махтумкули Фраги состоялось торжественное мероприятие по случаю открытия культурной программы, посвященной 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и философа.

Мероприятие было организовано ТЮРКСОЙ совместно с Посольством Туркменистана в Анкаре и Министерством культуры Туркменистана.

На церемонии открытия программы участвовали генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, посол Туркменистана в Анкаре Мекан Ишангулиев, ректор Государственного института культуры Туркменистана Аманмурад Айдогдыев и другие гости. Об этом сообщается на сайте ТЮРКСОЙ.

Султан Раев в своем выступлении отметил:

«Махтумкули — не угасающая и яркая звезда на вершине туркменской литературы. Своим творчеством он оставил глубокий след не только в своей эпохе, но и в наследии всего тюркского мира…. Махтумкули имеет огромное значение в развитии туркменского языка как языка объединения туркменских племён».

Мекан Ишангулиев выразил свою благодарность ТЮРКСОЙ и другим организациям Турецкой Республики, подчеркнул важность 2024 года для Туркменистана.

«В этом году культурной столицей тюркского мира является город Анау. В 2024 году параллельно проходят мероприятия, посвященные 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. Здесь, я хотел бы выразить признательность, что ТЮРКСОЙ активно принимает участие в мероприятиях этих двух праздников, имеющих важное значение с точки зрения туркменской культуры и истории. ТЮРКСОЙ служит золотым мостом между тюркскими государствами», — подчеркнул Мекан Ишангулиев.

Мероприятие завершилось концертом танцевального ансамбля «Мирас» из Туркменистана и Государственного ансамбля музыки тюркского мира в Анкаре, отмечает источник.