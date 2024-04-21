Чучелу туранского тигра в Государственном музее Туркменистана исполняется 70 лет

В этом году исполняется 70 лет чучелу туранского тигра – уникальному экспонату Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Туранский или закавказский, он же каспийский тигр — вымерший подвид хищника, ранее распространенного на территориях Средней Азии, Южного Казахстана, Ирана и Закавказья, частично на северо-востоке Афганистана, юге России, где до средневековья также имелась небольшая популяция, а также крайнего востока Турции.

Животное, из шкуры которого было выполнено чучело, имело внушительные размеры. Длина тела представленного экземпляра — 235 см, хвоста – 105 см. Окрас спины красновато-рыжий с чётким рисунком из чёрных поперечных полос, брюхо – белое.

История экспоната начинается в 1954 году, когда в дар музею краеведения была передана шкура животного. После соответствующей обработки она поступила в мастерские уникальных изделий при Московском университете имени Ломоносова для изготовления чучела. Для этого использовали манекен-модель, представляющий собой копию фигуры животного соответствующего габарита в заданной позе, при этом шкуру «надевают» на готовую жёсткую основу.

Работа таксидермистов была проведена профессионально, поскольку даже через 70 лет экспонат выглядит так, словно сделан недавно.

Туранский тигр являлся наиболее крупным подвидом тигра, иначе говоря, самой большой кошкой на планете. В XX веке, его численность неуклонно снижалась из-за ухудшения кормовой базы и освоения его охотничьей территории человеком.

В Грузии последний туранский тигр был убит в 1922 году недалеко от Тбилиси. В Иране последний раз он официально был зарегистрирован в 1953 году, в Казахстане — в 1948 году, хотя в дельте и низовьях Амударьи хищника вроде как видели в 1957 и 1968 годах, а также в 1989 году в районе озера Балхаш.

Предполагается, что в отдельных регионах тигры могли жить вплоть до 1990-х годов: утверждается, что хищника видели в афгано-таджикском пограничном районе в 1998 году.

В Туркменистане данный подвид отмечался в Западном Копетдаге (по Атреку до Чикишляра, по Сумбару и Чандыру), в долинах и тугаях рек Теджена, Мургаба и Амударьи. Хищник исчез из поля зрения учёных после 1954 года.

Кроме диорамы «Амударья» Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана чучело туранского тигра можно увидеть в составе экспозиции Историко-краеведческого музея города Туркменабата, отмечает источник.