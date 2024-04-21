Туркменский кукольный театр – участник международного фестиваля в Анкаре

Туркменский государственный кукольный театр примет участие в 19-м Международном фестивале детских театров «Маленькие леди, маленькие джентльмены», который состоится в Анкаре с 24 по 29 апреля.

Фестиваль в Анкаре традиционно приурочен к Дню защиты детей и национального суверенитета Турции, отмечаемому 23 апреля.

Туркменский кукольный театр представит на фестивале спектакль «Вечные легенды», в основу которого вошли три сказания из книг Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Особенность кукольного спектакля в применении ультрафиолетового света, визуально придающего сюжету сказочно-мифическую атмосферу.