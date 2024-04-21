Омбудсмен Туркменистана приняла участие в международном семинаре по правам человека

С 15 по 19 апреля делегация Туркменистана во главе с Уполномоченным по правам человека – омбудсменом Яздурсун Гурбанназаровой участвовала в международном семинаре для офисов омбудсменов государств Центральной Азии, проходившем в Финляндии. Основными целями мероприятия были развитие международного партнерства в области прав человека и изучение эффективных практик правозащитной деятельности, пишет издание «ВестиАбад».

Семинар был организован совместными усилиями Совета Европы, Центра верховенства права при Хельсинкском университете и Министерства юстиции Финляндии. Омбудсмены государств Центральной Азии выступили с докладами, освещающими важные аспекты их деятельности и достигнутые результаты. Первый день семинара завершился оживленными дискуссиями по актуальным вопросам, поднятым в выступлениях спикеров.

В рамках визита в Финляндию делегация Туркменистана также посетила парламент страны, офис омбудсмена, Высший административный суд, офисы генерального прокурора и канцлера юстиции. Эти встречи предоставили возможность ознакомиться с европейским опытом в сфере защиты прав человека.

Семинар стал эффективной площадкой для рассмотрения важных тем в области защиты прав человека, обмена мнениями омбудсменов государств Центральной Азии о текущих делах и представления успешных кейсов правозащитной деятельности. Участники смогли углубить свои знания и наладить сотрудничество в этой значимой сфере.