Глава МИД Туркменистана доложил об итогах рабочего визита в Ташкент

Заместитель председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подвел итоги рабочего визита 15-16 апреля делегации МИД в Республику Узбекистан, сообщает TDH.

В ходе заседания Правительства Рашид Мередов отметил, что делегация Туркменистана приняла участие во Второй министерской встрече Стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ)». Наряду с этим в Ташкенте были проведены консультации на уровне внешнеполитических ведомств Туркменистана и Республики Узбекистан.

В рамках встречи «Центральная Азия – ССАГЗ)» состоялся обмен мнениями по важным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе касающимся Афганистана, были высказаны позиции сторон в этих направлениях. Предметом заинтересованного обсуждения также стали совместные действия по развитию межрегионального сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в таких областях, как изменение климата и охрана окружающей среды. Вместе с тем было уделено внимание теме активизации отношений по линии культуры, образования и науки.

Был также проанализирован ход реализации «Совместного плана действий по стратегической коммуникации и сотрудничеству на 2023–2027 годы». По итогам форума принято Совместное заявление.

В выступлении туркменской стороны были озвучены позиции и предложения по укреплению конструктивного разнопланового партнёрства, исходящие из инициатив Президента Сердара Бердымухамедова, выдвинутых на Саммите «ССАГЗ–Центральная Азия», состоявшемся в Джидде в июле 2023 года.

Так, в целях проведения межмидовских консультаций по ключевым вопросам, представляющим интерес для двух регионов, предлагается создать действующий на постоянной основе механизм – Совещание министров иностранных дел государств ЦА и ССАГЗ.

С учётом широких возможностей для взаимодействия в таких отраслях экономики, как ТЭК, перерабатывающая промышленность, текстильная индустрия, строительство, судостроение, отмечалась целесообразность реализации предложения главы государства о создании Делового совета.

Подчёркивалось также большое значение предложения Туркменистана по транспортной взаимосвязи, озвученного на Всемирном правительственном саммите в Дубае в феврале текущего года. В частности, предлагается объединить усилия в целях претворения в жизнь инициативы о создании Альянса по сотрудничеству в области глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития и Глобального атласа устойчивой транспортной связанности.

В контексте климатической и природоохранной тематики отмечалась целесообразность налаживания эффективного взаимодействия между национальными правительствами и специализированными подразделениями Организации Объединённых Наций в данной сфере, создания в наших странах постоянных учреждений международных структур. В этом аспекте особо отмечалась актуальность и обоснованность инициативы Туркменистана об открытии Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в ­Центральной Азии.

Туркменская сторона также предложила создать «Диалог культур» Центральной Азии и ССАГЗ, что придаст действенный импульс расширению плодотворного сотрудничества в гуманитарно-культурной области.

Кроме того, было предложено сформировать прочные правовые основы партнёрства между странами ЦА и государствами-членами ССАГЗ. В данной связи отмечалась необходимость разработки новых документов для реализации вышеназванного Совместного плана действий.

В рамках визита также состоялась встреча делегации Туркменистана с Президентом Республики Узбекистан. В ходе конструктивного обмена мнениями по приоритетным вопросам традиционно дружественных, добрососедских межгосударственных отношений подчёркивалась значимость регулярных взаимных визитов на высшем уровне. Как сообщалось, в целях широкого празднования 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги на основе принятого главой Узбекистана специального Постановления в соседней стране будут снят кинофильм, осуществлена театральная постановка, а также организован комплекс мероприятий, приуроченных к знаменательной дате.

Наряду с этим в Ташкенте были проведены туркмено-узбекские межмидовские консультации. Состоялся заинтересованный обмен мнениями о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества, а также по актуальным аспектам региональной и международной повестки дня. Отмечалось, что в развитие межгосударственного диалога большой вклад вносят межпарламентские контакты. В данной связи констатировалась целесообразность организации регулярных взаимных визитов в этом направлении и встреч межпарламентских Групп дружбы.

Подчёркивалось также, что накоплен солидный опыт партнёрства по линии международных организаций. Достигнута договорённость об активизации этого взаимодействия. Вместе с тем отмечалась важность сотрудничества на многосторонней основе в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. В частности, акцент был сделан на значении Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и переговоров в рамках формата «ЦА+».

Основной темой консультаций обозначено взаимодействие в экономической сфере. В ходе встречи обсуждались возможности наращивания продуктивного сотрудничества в различных отраслях, а также между представителями частного сектора двух стран. Отдельное внимание было уделено реализации достигнутых ранее договорённостей. В данном контексте рассмотрен вопрос проведения очередного заседания Межправительственной туркмено-узбекской комиссии. Отмечалась также целесообразность организации очередной встречи Туркмено-узбекского делового совета.

Наряду с этим был сделан акцент на активизации работ, связанных со строительством торгового центра и вводом в действие совместных торговых домов в приграничных торговых зонах. Состоялся также обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области водного хозяйства.

Отмечалось, что неотъемлемой составляющей туркмено-узбекских отношений является традиционное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере. При этом подчёркивалась важность мероприятий, организуемых в Туркменистане и Узбекистане по случаю 300-летнего юбилея со дня рождения гениального мастера слова и выдающегося мыслителя Востока Махтумкули Фраги.