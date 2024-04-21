«Галкан» стал чемпионом хоккейного турнира в Ашхабаде

Победой туркменской команды «Галкан» завершился международный турнир по хоккею, проходивший в течение недели в ашхабадском Комплексе по зимним видам спорта.

В финальной игре хозяева соревнований одержали волевую победу над клубом «ОРХИС-Казань» из Республики Татарстан Российской Федерации со счётом 4:2 и стали обладателями золотых медалей.

На церемонии закрытия соревнования хоккеистам «Галкана» были вручены Кубок и золотые медали, а командам «ОРХИС-Казань» (Республика Татарстан, РФ) и «Волат» (Беларусь) соответственно серебряные и бронзовые.

Специальными призами были отмечены также судьи, обслуживавшие турнир, и лучшие его игроки. Ими были признаны: вратарь Ярослав Лагун («Волат»), защитник Муса Аннасапаров («Галкан») и нападающий Айдар Мифтахов («ОРХИС-Казань»).

Международный турнир по хоккею с шайбой проходил с 15 по 20 апреля на двух ледовых аренах Спорткомплекса по зимним видам спорта с участием клубных команд из Бахрейна, Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Омана, России, Узбекистана, Турции и Туркменистана.