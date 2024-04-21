Белорусский «Волат» стал бронзовым призёром хоккейного турнира в Ашхабаде

Хоккеисты белорусского клуба «Волат» завоевали бронзовые медали в Ашхабаде на международном турнире, награды которого в течение шести дней оспаривали десять команд из Европы и Азии. Этого успеха подопечные Александра Шваибы добились, победив сегодня в матче за 3 место узбекский «Феникс» – 12:4 (3:0, 6:2, 3:2), пишет TDH.

Уже в дебюте встречи узбекистанцы остались в меньшинстве из-за удаления на 2 минуты за удар соперника клюшкой Абдусамада Насирова, и хоккеисты из Беларуси реализовали численное большинство. Счёт открыл на 4-й минуте Никита Трубицин. На 6-й и 8-й минутах Эдуард Грин увеличил преимущество команды «Волат» до 3:0. На последних секундах первого периода узбекские хоккеисты отквитал одну шайбу, реализовав численное большинство. Гол получился немного курьёзным. Шайба после удара Абдусамада Насирова попала в штангу, затем отскочила в ногу вратаря и от него закатилась в ворота.

Казалось, что во втором периоде «Феникс» сможет переломить ход игры. Однако этого не случилось. Во второй 20-минутке хоккеисты из Беларуси провели в ворота соперника ещё шесть шайб, пропустив в свою одну, и на второй перерыв команды ушли при счёте 9:2 в пользу клуба «Волат».

В заключительном периоде белорусские хоккеисты ещё больше развили успех, установив окончательный счёт 12:4 в свою пользу. Самым результативным в составе победителей стал Эдуард Грин, забросивший пять шайб в ворота соперников. Это уже третий пента-трик на турнире. Первые два ранее оформили нападающий команды «Феникс» Артём Варганов и форвард клуба «Галкан» Перхат Атекаев, поразившие пять раз соответственно ворота «Bahrain Ice Hockey Club» из Бахрейна и команды из Узбекистана.