Эксперт из Грузии отметил качество нового участка автобана Ашхабад-Туркменабат

Представитель АО «Грузинская железная дорога» в ОСЖД, специалист в области транспорта Зураб Козмава высоко оценил качество недавно открытого в Туркменистане нового участка автобана Ашхабад-Туркменабат.

Грузинский эксперт непосредственно участвовал в церемонии открытия второй очереди высокоскоростного автобана и отметил, что автомагистраль, действительно, является классическим мировым автобаном, а сертификация международными институтами на экспертном уровне доказывает отменное качество дороги. Об этом сообщает издание «Голос СНГ».

«У нас была возможность посмотреть и убедиться в том, что на объекте все сделано по высшему разряду, как по вопросам безопасности движения, так и по покрытию полотна. Это еще один реальный шаг, который открывает Туркменистану двери для интеграции в Евроазиатскую систему дорог, тем самым создавая фундаментальные предисловия для развития транзитного потенциала», — отметил З.Козмава.

Он также подчеркнул заинтересованность грузинской стороны наращивать транспортное партнерство с Туркменистаном.

«В настоящее время активно ведется работа по построению транспортных мостов. Страны нашего региона, в том числе Азербайджан и Грузия очень заинтересованы в развитии сотрудничества с Туркменистаном и создании дополнительной сети. Диверсификация этих направлений сформирует более тесную взаимосвязанность и значительно увеличит динамику грузопотока», — заявил грузинский специалист.

Напомним, что вторая очередь высокоскоростного автобана Ашхабад-Туркменабат была запущена 17 апреля.