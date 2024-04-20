Туркменистан модернизирует объекты для поставок сжиженного газа

В Туркменистане ведется модернизация объектов приема, хранения и отгрузки сжиженного газа, производимого госконцерном «Туркменгаз». Об этом на заседании Кабинета Министров отчитался вице-премьер Батыр Аманов, сообщает TDH.

Для бесперебойного снабжения необходимыми объемами нефтепродуктов госконцерн принимает меры по реконструкции соответствующих сооружений. Обеспечение данных объектов надлежащими материально-техническими средствами повышает эффективность их производственной деятельности. В этом контексте Аманов озвучил конкретные предложения.

Президент Сердар Бердымухамедов, заслушав отчет, подчеркнул важность производства сжиженного газа в стране и его надежной транспортировки на мировые рынки. Глава государства одобрил предложения и поручил вице-премьеру провести соответствующую работу по совершенствованию объектов приема, хранения и отгрузки данного вида продукции.