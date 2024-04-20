Туркменистан модернизирует ковровое производство

На заседании Кабинета Министров Туркменистана вице-премьер Батыр Атдаев доложил о совершенствовании деятельности структурных подразделений и ковровых предприятий Государственного объединения «Туркменхалы», а также о работе по широкой популяризации искусства ручного ковроделия, передает TDH.

По словам вице-премьера, для сохранения оригинальных образцов старинных ковров модернизируется производственная инфраструктура отрасли. Создаются новые предприятия художественного ковроделия, где есть все условия для плодотворного труда и комфортного отдыха мастериц.

Также прозвучала информация о расширении ассортимента ковровой продукции, сохранении национального колорита изделий, удовлетворении спроса на внутреннем и внешних рынках, укреплении материально-технической базы отрасли в соответствии с современными требованиями.

Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что государство уделяет особое внимание развитию прославленного народного искусства ковроделия, прилагая большие усилия для его совершенствования и популяризации в мире. Глава государства указал на необходимость модернизации предприятий «Туркменхалы» и дал соответствующие поручения вице-премьеру.