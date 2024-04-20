Туркменистан и Kawasaki выведут на проектную мощность завод «Марыкарбамид»

На заседании Кабинета Министров вице-премьер Баймырат Аннамаммедов доложил о мерах по обеспечению бесперебойной работы предприятий государственного концерна «Туркменхимия», сообщает TDH.

Для увеличения производственных мощностей завода «Марыкарбамид» ведется работа по налаживанию регулярных поставок необходимого сырья, химикатов, запчастей и оборудования, а также технического обслуживания.

По поручению главы государства об установлении прямых контактов с зарубежными производителями, для вывода завода на проектную мощность предложено сотрудничество с японской компанией Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Соответствующее предложение было представлено на рассмотрение Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Заслушав доклад, глава государства поддержал предложение о налаживании прямых связей с Kawasaki для обеспечения бесперебойной работы завода «Марыкарбамид», регулярных поставок сырья и химических средств согласно технологическим нормам. Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру принять надлежащие меры.