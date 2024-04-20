Туркменистан – важное звено международных железнодорожных перевозок

В Ашхабаде завершилось 38-е заседание Конференции руководителей и ответственных представителей железнодорожных предприятий государств-членов Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), которое проходило в туркменской столице с 15 по 19 апреля, передает TDH.

Представительный форум собрал руководителей и специалистов железнодорожных администраций более 20 стран-членов ОСЖД, включая Туркменистан. На протяжении пяти дней участники обсудили результаты деятельности Комиссий ОСЖД по грузовым и пассажирским перевозкам, инфраструктуре, подвижному составу, кодированию и информатике. Также были одобрены планы работы Организации на перспективу и результаты деятельности Постоянных рабочих групп по финансовым и расчетным вопросам.

Развитие железнодорожной отрасли является одним из приоритетов Туркменистана, поскольку этот вид транспорта играет ключевую роль в массовых грузовых перевозках на большие расстояния. Страна делает ставку на укрепление торгово-экономических связей с партнерами, и членство в ОСЖД с 1994 года превращает Туркменистан в важное звено международного транзита грузов благодаря развивающейся железнодорожной инфраструктуре.

На форуме обсуждались вопросы расширения двустороннего взаимодействия в рамках ОСЖД, включая развитие договорно-правовой базы сотрудничества. Участники рассмотрели возможности проведения основных заседаний ОСЖД и реализации потенциала грузовых и пассажирских перевозок по существующим и новым маршрутам, в частности, по транснациональной железной дороге Казахстан–Туркменистан–Иран.

Отмечалось, что к железнодорожной отрасли предъявляются все более высокие требования, касающиеся повышения эффективности, внедрения современного менеджмента, обновления ресурсной базы, рационального использования подвижного состава, обеспечения высокого уровня сервиса и безопасности для пассажиров и персонала.

В ходе заседания делегаты подвели итоги работы целевых групп за 2023 год по таким направлениям, как инфраструктура, порядок взаиморасчетов между железными дорогами, механизм урегулирования задолженности и др. Также состоялись двусторонние встречи между железнодорожными ведомствами, подписан ряд соглашений и Протокол, нацеленный на укрепление эффективного сотрудничества сторон.

По итогам работы принята Ашхабадская декларация, направленная на укрепление плодотворного партнерства и доверительных отношений со странами-членами ОСЖД в регионе.