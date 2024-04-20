Президент Туркменистана заслушал доклад о ходе весенних полевых работ

На заседании Кабинета Министров вице-премьер Тангрыгулы Атахаллыев доложил о ходе сезонных сельскохозяйственных работ в велаятах страны и состоянии дел в курируемом секторе, передает TDH.

В настоящее время в разгаре сев хлопчатника, а на полях со всходами ведется междурядная обработка, сообщил вице-премьер.

На пшеничных полях арендаторы продолжают подкормку посевов удобрениями, вегетационный полив и подготовку предприятий, пунктов приема зерна и элеваторов к предстоящей жатве. Осуществляются также сев и уход за весенними культурами, очистка оросительных каналов и дренажных сетей для рационального использования водных ресурсов.

Прозвучала информация о мерах по уходу за шелкопрядом для успешного производства коконов. Помимо этого, по всей стране ведутся подготовительные работы для проведения на высоком уровне торжественных мероприятий, приуроченных к Национальному празднику туркменского скакуна.

Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился держать под строгим контролем уход за всходами хлопчатника и междурядную обработку. Глава государства также указал на необходимость соблюдения агротехнических норм при уходе за пшеницей и дал вице-премьеру конкретные поручения.