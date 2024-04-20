«Иш Нокады»: откройте для себя революцию в изучении языков на Дне итальянских исследований в мире
23 апреля в 17:00 в «Иш Нокады» состоится мероприятие, посвященное тому, как искусственный интеллект (ИИ) революционизирует изучение иностранных языков.
Мероприятие организовано Итальянским посольством и ХО «Иш Нокады».
Вечер пройдет под руководством таких спикеров, как:
Francesco Lampone, руководитель отдела международных отношений и юридических вопросов из Университета для иностранцев Перуджи.
Доктор Letizia Cinganotto, представитель ректората по международным связям из Университета для иностранцев Перуджи.
Перуджинский университет — один из крупнейших и старейших университетов Италии. Основанный в 1308 году, он обладает богатым опытом и передовыми методами обучения.
В современном мире знание языков выходит за рамки простого желания – это жизненная необходимость. Но как сделать процесс изучения максимально увлекательным и продуктивным? Ответ прост: искусственный интеллект.
Узнать, как ИИ преобразует обучение языкам можно оставив заявку на участие в мероприятие по ссылке или по телефону (+993 12) 46 81 65.
Место проведения: ул. Ататюрка, БЦ «Беркарар», 1 этаж, офис А7.
Посещение бесплатное!