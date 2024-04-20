В Туркменистане готовят законопроект для популяризации наследия Махтумкули

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова в ходе заседания Кабинета Министров проинформировала о работе по приведению национальной законодательной базы в соответствие реалиям времени, сообщает TDH.

В частности, рабочие комиссии готовят законопроекты, регламентирующие гражданско-правовые отношения, охрану, изучение и популяризацию творческого наследия Махтумкули Фраги.

Также вносятся изменения в законодательные акты, направленные на модернизацию санитарной деятельности, развитие физкультуры, спорта, семеноводства сельхозкультур и совершенствование работы научных учреждений.

За отчетный период депутаты Меджлиса активно взаимодействовали с международными организациями и парламентами зарубежных стран. Представитель туркменского парламента принял участие в Международной конференции парламентариев в Осло.

Туркменские депутаты также участвовали в форумах и встречах с подразделениями ООН и другими авторитетными структурами. Народные избранники разъясняют населению приоритеты государственной политики, значимость международных инициатив и проводимых в стране преобразований через выступления в СМИ.