В Балканском велаяте Туркменистана построят здание Центра связи

В городе Туркменбаши Балканского велаята Туркменистана построят административное здание Центра связи, доложил в ходе заседания правительства генеральный директор ­Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Мамметхан Чакыев, передает TDH.

Возведение и благоустройство прилегающей к объекту территории будет выполнено агентством «Туркменсвязь» в целях развития транспортно-коммуникационного комплекса страны в рамках «Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах».

Президент Сердар Бердымухамедов отметил большое внимание, которое придается укреплению материально-технической базы транспортно-коммуникационного комплекса страны, и поручил руководителю Агентства продолжить работу в данном направлении.