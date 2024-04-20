В Ашхабаде пройдет книжная ярмарка для детей

21 апреля в 17:00 в киноконцертном зале «Туркменистан» состоится концерт Бегенча Чарыева, а также книжная ярмарка, специально подготовленная для детей.

Организаторами мероприятия выпустили отдел «Махабат» Государственного комитета по телевидению, радио и кинематографии Туркменистана, Национальный центр профсоюзов, Детская библиотека имени Б.Аманова, Туркменский государственный театр кукол и Государственный цирк.

В ходе мероприятия будет проведен СМС-конкурс, победители которого будут награждены подарками от ИП Ynamly emläk, учебного центра Bilim nokady, Beletfilm и частное предприятие Röwşen.

Телефоны для справок: (+993 12) 49-26-58, (+993 62) 00-31-21.