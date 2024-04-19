Туркменские аграрии активно используют цифровые технологии для сева хлопка

Внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство Туркменистана способствует успешному проведению посевной кампании хлопчатника в Лебапском велаяте Туркменистана на площади 130 тысяч гектаров, пишет издание «Туркменистан: Золотой век».

На данный момент около 80% территории, отведенной под посадку хлопка в регионе, засеяно с использованием высокопроизводительной техники, в том числе с цифровым управлением.

Значительная часть сельхозоборудования, задействованного в период посева хлопка, управляется через цифровые системы, что свидетельствует об активном внедрении инновационных решений в агропромышленный комплекс страны.

В течение посевной кампании будут задействованы сеялки точного высева Monosem с цифровым управлением, а также около 400 единиц современной техники. Это обеспечит проведение посевных работ строго по агротехническим правилам и в установленные сроки.

Для бесперебойного выполнения посевной подготовлено необходимое количество качественных семян хлопчатника высокоурожайных сортов «Ёлётен-39», «Ёлётен-7», S-2606, адаптированных к местным условиям.

Лидерами по эффективности сезонных полевых работ в велаяте являются хозяйства Халачского, Саятского, Керкинского, Даневского и Чарджевского этрапов.