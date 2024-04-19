«Туркменпочта» отправляет и принимает грузы любого размера и веса по всему Туркменистану

Компания почтовой связи «Туркменпочта» напоминает о возможности отправке и приему грузов по всему Туркменистану. Клиенты могут не только самостоятельно посетить грузовые отделения, расположенные в каждом регионе страны и на железнодорожных вокзалах, но и вызвать курьера для забора груза по указанному адресу.

«Туркменпочта» предлагает своим клиентам удобный и надежный способ доставки грузов и посылок любых размеров и весов по всем железнодорожным направлениям в пределах страны.

Процесс оформления заказа максимально упрощен и автоматизирован. Груз взвешивается на специальных «умных» весах, а оператор указывает пункт назначения. Компьютер автоматически рассчитывает тариф за килограмм, а вся информация мгновенно поступает в единую цифровую систему «Туркменпочты».

Это обеспечивает:

надежный учет всех отправлений

безопасность груза

прозрачность расчетов

быстрое оформление заказа

Благодаря ежедневному курсированию грузовых вагонов по всему Туркменистану, отправления будут доставлены в кратчайшие сроки.

Для оформления груза отправителю необходимо предъявить паспорт и номер телефона для связи. Получатель также предъявляет паспорт. Сотрудники грузовых отделений не только сообщат получателю о прибытии груза, но и могут доставить его по указанному адресу за дополнительную плату.

Более подробную информацию можно получить по телефону (+993 12) 94 20 34 или по короткому номеру 075.