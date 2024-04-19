Туркменистан примет участие в Тюркской неделе в Женеве

Представители Туркменистана примут участие в мероприятиях Тюркской недели, которая состоится в Женеве с 22 по 25 апреля.

Культурная программа Тюркской Недели включает в себя различные мероприятия, направленные на ознакомление с тюркской культурой и искусством, а также с тюркскими организациями по сотрудничеству и работой, проводимой этими организациями, включая тематические панели, выставки живописи и фотографии и гала-концерт с участием художественных коллективов тюркского мира. Об этом сообщается на сайте ТЮРКСОЙ.

Как рассказал Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, в ходе Тюркской недели вниманию любителей искусства будут представлены лучшие образцы творчества, элегантности и толерантности народов тюркского мира.

«ТЮРКСОЙ подготовил две выставки и специальный гала-концерт. Кроме того, мы представим любителям искусства уникальные работы художников тюркского мира на темы «Женщина в Тюркском Мире», «Шелковый путь» и «Махтумкули Фраги», 300-летие которого мы отмечаем в этом году», — отметил Раев.

По словам генсека, в Гала-концерте Недели примут участие 30 артистов из 7 стран: Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Республики Саха (Якутия, РФ).

Мероприятия будут организованы Представительством Организации Объединенных Наций в Женеве, Всемирной Организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и Женевской консерваторией в сотрудничестве с ТЮРКСОЙ, Организацией тюркских государств, Фондом тюркской культуры и наследия, Международной тюркской академией и парламентской ассамблеей тюркоязычных стран.