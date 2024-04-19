Туркменистан обсудил модернизацию морского судна с китайским холдингом Weichai

На судостроительном и судоремонтном заводе «Балкан» в Туркменистане прошла встреча с представителями китайской группы компаний Weichai по вопросам модернизации судна «Сапармурат Ниязов», сообщает сайт Агентства морского и речного транспорта Туркменистана.

Руководство туркменского завода ознакомило делегацию из Китая с деятельностью предприятия, производственными возможностями и широким спектром высокотехнологичной продукции. Гости высоко оценили современную инфраструктуру и передовые технологии судоверфи.

В ходе плодотворных переговоров стороны обсудили варианты замены дизельных генераторов и двигателей судна «Сапармурат Ниязов» с целью оптимизации технических характеристик судового оборудования. Китайские специалисты также посетили само судно и детально изучили размещение машинного отделения.

По итогам встречи представители завода «Балкан» и холдинга Weichai выразили взаимную заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве и реализации совместных проектов в судостроительной отрасли.