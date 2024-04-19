Сборная Туркменистана по футзалу прибыла в Минск на матчи с Беларусью
Сборная Туркменистана по футзалу прибыла в Минск для участия в товарищеском турнире, посвященном 80-летию Победы над фашизмом. Команда разместилась на базе «Ратомка» и провела первые тренировки, передает Белорусская Ассоциация мини-футбола.
20 и 22 апреля туркменская сборная сыграет с Беларусью, 23 апреля – с «Минском», бронзовым призером чемпионата страны. На 21 апреля ищется спарринг-партнер.
Главный тренер сборной Туркменистана 47-летний Якуп Овезов рассчитывает в этих матчах на 14 футболистов:
- вратари – Меретгельды Байрамов (1996, Денизчи), Рахымберды Халмамедов (1992, Денизчи),
- полевые игроки — Кервен Аннаоразов (1998, Копетдаг), Шири Байрамдурдыев (1990, Денизчи), Гылычмурад Гылычмурадов (1992, Денизчи), Акмурад Дурдыев (2002, Денизчи), Хамид Менглибаев (2001, Денизчи), Рахатмурат Непесов (1996, Сенагатбанк), Абдулла Нурсахедов (1998, Денизчи), Даниил Панченко (1999, Денизчи), Гурбангельды Сахедов (1994, Копетдаг), Максат Солтанов (1993, Денизчи), Алишер Худайбергенов (1996, Денизчи), Кирилл Чарыев (1999, Денизчи).