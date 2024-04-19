Сборная Туркменистана по футзалу прибыла в Минск на матчи с Беларусью

Сборная Туркменистана по футзалу прибыла в Минск для участия в товарищеском турнире, посвященном 80-летию Победы над фашизмом. Команда разместилась на базе «Ратомка» и провела первые тренировки, передает Белорусская Ассоциация мини-футбола.

20 и 22 апреля туркменская сборная сыграет с Беларусью, 23 апреля – с «Минском», бронзовым призером чемпионата страны. На 21 апреля ищется спарринг-партнер.

Главный тренер сборной Туркменистана 47-летний Якуп Овезов рассчитывает в этих матчах на 14 футболистов: