МИД Туркменистана обозначил приоритеты сотрудничества с ООН

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с руководителями агентств Организации Объединенных Наций в стране и региональных структур ООН, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

На переговорах обсуждались национальные приоритеты Туркменистана для нового цикла Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2026-2030 годы и глобальные перспективы достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

В ходе видеоконференции стороны акцентировали внимание на широком спектре вопросов активного взаимодействия Туркменистана с ООН. Мередов подчеркнул, что сотрудничество с Организацией является приоритетным вектором внешней политики страны. Были обозначены ключевые направления партнерства, включая укрепление мира и безопасности, выполнение ЦУР, развитие устойчивого транспорта, борьбу с изменением климата.

Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества со структурами ООН в сферах устойчивого развития, транспорта, изменения климата, охраны окружающей среды, соблюдения прав человека, сохранения культурного наследия, образования и здравоохранения. Отмечена роль инициированных Туркменистаном резолюций ГА ООН.

Руководители подразделений ООН проинформировали о совместной работе с Правительством Туркменистана и внесли предложения по ее активизации. Рассмотрен график предстоящих встреч и мероприятий.