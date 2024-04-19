Компания «Петронас» в Туркменистане приглашает на ярмарку вакансий

Компания «Петронас Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» приглашает на ярмарку вакансий, которая состоится 1 мая в городе Туркменбаши.

Ярмарка вакансий является платформой, которая даёт возможность профессионалам поиска работы в компании, а также получения полезной информации, которая может помочь в карьерном росте.

Участники ярмарки вакансий смогут ознакомиться со списком вакантных позиций, а также пройти пробное языковое тестирование и собеседование.

Заинтересованные соискатели должны иметь при себе резюме на английском языке в количестве 3 экземпляров.

Ярмарка вакансий начнется в 09.00 по адресу: Туркменбаши, отель Beýik Ýüpek Ýoly (вход со стороны стоянки), ул.Шагадам, д.8.

Справки по телефону: (+99312) 39-80-00.

Компания отмечает, что участие в пробном языковом тесте и собеседовании во время ярмарки вакансий является частью предварительного отбора и не гарантирует трудоустройства.