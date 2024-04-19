Делегация «Китайских железных дорог» посетила морской порт в Туркменистане

Туркменбашинский Международный морской порт с рабочим визитом посетила делегация Государственной корпорации «Китайские железные дороги» во главе с генеральным директором Цянь Мином, сообщает сайт Агентства морского и речного транспорта Туркменистана.

Визит был нацелен на ознакомление с возможностями и развитием одного из ключевых транспортных узлов страны.

Гости детально изучили инфраструктуру порта, его техническое оснащение и перспективные направления развития. Особое внимание было уделено паромному терминалу, обслуживаемым маршрутам и потенциалу расширения паромного сообщения.

Представители Туркменбашинского порта продемонстрировали делегации все логистические возможности комплекса. По итогам визита стороны выразили заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Китайские коллеги высоко оценили выгодное географическое расположение порта, его современную инфраструктуру и значительный потенциал для дальнейшего роста.