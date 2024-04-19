В Туркменистане утвердили новые санитарные нормы для тепличных хозяйств

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана утвердило новые государственные санитарные нормы строительства и содержания теплиц и тепличных хозяйств в стране. Документ зарегистрирован Министерством юстиции под номером 1785 и опубликован на официальном портале правовой информации.

Нормы регламентируют порядок выбора земельных участков для строительства теплиц, требования к системам отопления, воздухообмена, водоснабжения и канализации объектов. Также определены санитарные правила применения пестицидов, биологических средств защиты растений и минеральных удобрений.

В документе прописаны нормативы для специальной одежды и средств индивидуальной защиты работников, правила организации их труда и бытового обслуживания. Отдельный раздел посвящен требованиям по охране окружающей среды и оказанию медобслуживания сотрудникам теплиц.

Соблюдение новых государственных санитарных правил является обязательным для всех юридических и физических лиц независимо от форм собственности тепличных хозяйств на территории Туркменистана.