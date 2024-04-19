В МИД Туркменистана прошла встреча с новым послом Анголы

Во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана прошла встреча заместителя министра иностранных дел страны Ахмеда Гурбанова с вновь назначенным послом Анголы (с резиденцией в Москве) Аугушту да Силва Кунья, сообщает пресс-служба туркменского МИД. В ходе встречи посол вручил копии верительных грамот.

Стороны обсудили перспективы укрепления межгосударственных отношений и расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Особо отмечена важность взаимодействия в рамках региональных и международных организаций, в том числе ООН.

Замглавы МИД Туркменистана поблагодарил ангольскую сторону за поддержку инициированной Ашхабадом резолюции ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижений целей в области устойчивого развития». Посол Анголы заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления отношений двух стран в духе взаимопонимания и сотрудничества.