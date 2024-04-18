Туркменские спортсмены завоевали серебряные медали на международном юношеском турнире по настольному теннису

Туркменские спортсмены завоевали серебряные медали на международном юношеском турнире по настольному теннису

Воспитанники туркменской школы настольного тенниса Ильяс Алланазаров и Вепа Мередов стали серебряными призерами в командных соревнованиях на международном турнире среди юношей и девушек до 15 лет, который прошел с 10 по 17 апреля в турецком Балыкесире.

В финале туркменские спортсмены в упорной борьбе со счетом 3:2 уступили действующим чемпионам Европы до 15 лет, теннисистам из Турции Геркему Очалу и Кенану Эрену Кахраману.

Помимо представителей Туркменистана и Турции, в совместных тренировочных сборах и чемпионате тюркских стран также приняли участие спортсмены из Азербайджана, Северного Кипра, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

Стоит отметить, что Ильяс Алланазаров блестяще проявил себя в личном противостоянии, обыграв чемпиона Европы до 13 лет и чемпиона Турции до 15 лет Геркема Очаля.

Туркменскую делегацию на турнире представляли: председатель Федерации настольного тенниса Туркменистана Агамурат Алланазаров, тренеры Давуд Якубов и Сейран Волчемис, а также спортсмены Ильяс Алланазаров, Вепа Мередов, Гозель Гылыджова, Айнур Бердыева, Дортгулы Алланазаров и Мукам Артыков. Данная поездка была организована при поддержке Государственного комитета Туркменистана по физкультуре и спорту.

Председатель Федерации высоко оценил работу тренеров и успешное выступление теннисистов, которые с гордостью подняли флаг Туркменистана. Он подчеркнул, что развитие настольного тенниса в стране продолжается благодаря поддержке Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

– За последние годы увеличилось количество квалифицированных тренеров, а также появилось несколько талантливых молодых спортсменов, на которых мы можем возлагать надежды на будущее, – подчеркнул Агамурат Алланазаров.