Туркменские спортсмены завоевали серебряные медали на международном юношеском турнире по настольному теннису

Воспитанники туркменской школы настольного тенниса Ильяс Алланазаров и Вепа Мередов стали серебряными призерами в командных соревнованиях на международном турнире среди юношей и девушек до 15 лет, который прошел с 10 по 17 апреля в турецком Балыкесире.

В финале туркменские спортсмены в упорной борьбе со счетом 3:2 уступили действующим чемпионам Европы до 15 лет, теннисистам из Турции Геркему Очалу и Кенану Эрену Кахраману.

Помимо представителей Туркменистана и Турции, в совместных тренировочных сборах и чемпионате тюркских стран также приняли участие спортсмены из Азербайджана, Северного Кипра, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

Стоит отметить, что Ильяс Алланазаров блестяще проявил себя в личном противостоянии, обыграв чемпиона Европы до 13 лет и чемпиона Турции до 15 лет Геркема Очаля.

Туркменскую делегацию на турнире представляли: председатель Федерации настольного тенниса Туркменистана Агамурат Алланазаров, тренеры Давуд Якубов и Сейран Волчемис, а также спортсмены Ильяс Алланазаров, Вепа Мередов, Гозель Гылыджова, Айнур Бердыева, Дортгулы Алланазаров и Мукам Артыков. Данная поездка была организована при поддержке Государственного комитета Туркменистана по физкультуре и спорту.

Председатель Федерации высоко оценил работу тренеров и успешное выступление теннисистов, которые с гордостью подняли флаг Туркменистана. Он подчеркнул, что развитие настольного тенниса в стране продолжается благодаря поддержке Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

– За последние годы увеличилось количество квалифицированных тренеров, а также появилось несколько талантливых молодых спортсменов, на которых мы можем возлагать надежды на будущее, – подчеркнул Агамурат Алланазаров.