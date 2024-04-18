Туркменистан и ТРАСЕКА обсудили перспективы расширения сотрудничества

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Генеральным секретарем Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асетом Асавбаевым, с которым обсудил нынешнее состояние и перспективы взаимодействия в рамках ТРАСЕКА, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе переговоров было отмечено, что Туркменистан играет активную роль в установлении и развитии транспортно-транзитного потенциала региона. Подчеркнуто, что туркменская сторона готова продолжать совместную реализацию соответствующих документов ТРАСЕКА, которые нацелены на расширение инвестиционных возможностей транспортно-транзитных коридоров.

На встрече был констатирован факт присоединения Туркменистана 14 ноября 2023 года к Основному многостороннему соглашению о международном транспорте по развитию коридора Европа — Кавказ — Азия. Данное соглашение призвано содействовать развитию экономических отношений, торговли и транспортного сообщения в регионах Европы, Черного и Каспийского морей, Кавказа и Азии.

Участники переговоров подтвердили обоюдный интерес к дальнейшему проведению совместных мероприятий и тематических встреч с привлечением специалистов туркменской транспортной отрасли.