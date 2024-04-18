Туркменистан инициировал заседание высокого уровня в штаб-квартире ООН

В зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошло Заседание высокого уровня по сотрудничеству в области устойчивого транспорта, инициированное Туркменистаном. Мероприятие прошло в рамках Недели устойчивого развития, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В заседании приняли участие главы международных организаций, министры транспорта разных стран, главы диппредставительств. Участники высоко оценили роль Туркменистана в продвижении глобальной транспортной повестки.

Была отмечена важность совместных скоординированных действий для обеспечения доступного и экологичного транспорта во всем мире, что должно стать целью разрабатываемого плана по реализации Десятилетия ООН по устойчивому транспорту на 2026-2035 годы.

В качестве основы для международного сотрудничества в этой сфере выступили ранее принятые по инициативе Туркменистана резолюции ГА ООН, итоговые документы Глобальных конференций в Ашхабаде (2016) и Пекине (2021). Участники подчеркнули необходимость наращивания многостороннего диалога для выработки стратегий достижения транспортной устойчивости.

В ходе заседания также были затронуты вопросы привлечения инвестиций в отрасль, развития мультимодальных систем и транспортных коридоров, внедрения «зеленых» технологий, повышения доступности общественного транспорта. По итогам мероприятия будет подготовлен обобщенный доклад с рекомендациями.