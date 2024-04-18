Президент Туркменистана подарил Марыйскому велаяту около 200 современных автобусов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов передал в дар жителям Марыйского велаята около 200 современных пассажирских автобусов для качественного транспортного обслуживания региона, сообщает TDH.

Это произошло в рамках торжественной церемонии ввода в эксплуатацию участка высокоскоростной автотрассы Ашхабад–Туркменабат на отрезке Теджен–Мары. Одновременно в городе Мары были открыты Центр охраны здоровья матери и ребёнка, а также жилой комплекс из 59 двухэтажных домов.